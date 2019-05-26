أفادت وسائل إعلام سعودية بأن 26 معتمرا أصيبوا بإصابات مختلفة تراوحت مابين المتوسطة والبسيطة، إثر تصادم حافلة على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي في العاصمة المقدسة تلقت بلاغا من غرفة العمليات الموحدة يفيد بسقوط مصابين في حادث سير لحافلة في النورية على طريق مكة - المدينة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت أنه فور تلقي البلاغ توجهت 11 فرقة إسعافية إلى مكان الحادث، وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة في العاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 معتمرا مصابين، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة.

وأشار عبدالعزيز بادومان إلى أنه جرى تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل 23 منهم إلى مستشفى الملك عبد العزيز ومستشفى حراء العام.