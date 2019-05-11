قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن أكثر من 6 ملايين و318 ألف شخص أدوا العمرة الموسم الجاري (الذي بدأ في غرة محرم 1440)، حتى 4 رمضان الجاري، لافتة إلى أن عدد المعتمرين المتواجدين الآن داخل المملكة بلغ أكثر من 648 ألفا، منهم أكثر من 463 ألفا في مكة، وأكثر من 184 ألفا في المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن إحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، تشير إلى أن أكثر الجنسيات قدوما كانت بالترتيب: باكستان، إندونيسيا، الهند، مصر، تركيا، الجزائر، اليمن، ماليزيا، العراق، والأردن، ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعي 5 جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة.

وأشار المؤشر إلى صول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية أكثر من 5 ملايين و639 ألفا، وعبر المنافذ البرية أكثر من 593 ألفا، وعبر المنافذ البحرية أكثر من 85 ألفا.