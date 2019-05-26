أكد المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي، اليوم الأحد، أن السلطات اعتقلت بناء على مذكرة عن النيابة العامة، المداح الذي أهان رموز أهل السنة على شاشة التلفزيون الرسمي.

ونقلت قناة "آر تي" الروسية، عن غلام حسين إسماعيلي قوله، أن هذا المداح سيلاحق أمام القضاء المختص بتهمة إثارة النعرات الطائفية وإهانة رموز أهل السنة.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، إن إهانة المداح لرموز أهل السنة، جريمة ارتكبها عن علم وقصد وعن سابق تصور وتصميم.

وأكد أنه بناء على فتوى المرشد علي خامنئي وفتاوى المرجعيات الدينية الشيعية، فإن المس برموز أهل السنة حرام شرعا ويشكل جريمة جزائية تستوجب السجن والغرامة، ورفض المتحدث باسم السلطة القضائية الكشف عن اسم المداح الذي أهان أهل السنة.

واستجاب خامنئي، لمطالبة النواب السنّة في البرلمان الإيراني باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما اعتبروه "إساءة التلفزيون الحكومي لأهل السنّة".

وذكرت قناة "آر تي" الروسية، اليوم الأحد، أن رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني طردت بتوجيه من المرشد خامنئي المسؤولين عن البث المباشر من عملهم في القناة الخامسة، على خلفية "إساءات لخلفاء المسلمين أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة زوجة الرسول" في برنامج كان قد تم بثّه مباشرة على الأثير، كما وجه رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بطرد مدير البرنامج ومعده وإصدار تحذير شخصي شديد اللهجة لمدير القناة.