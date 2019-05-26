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"الكهرباء": مليار و700 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية

"الكهرباء": مليار و700 مليون جنيه لتحويل الخطوط الهوائية لكابلات أرضية

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