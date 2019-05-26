أكدت مصادر عراقية، اليوم الأحد، الإفراج عن قائد فصيل "أبو الفضل العباس" الشيعي أوس الخفاجي، الذي اعتقل في فبراير الماضي إثر توجيهه انتقادات لإيران.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن طه الخفاجي شيخ عشيرة البوعبد الله ضمن قبيلة خفاجة، قوله إن المحكمة المختصة أصدرت حكما بالإفراج عن الأمين العام للفصيل المنتمي للـ"الحشد الشعبي" وتبرئته من التهم الموجهة إليه.

وأوضح الخفاجي، أن أمر الإفراج سيدخل حيز التنفيذ في الثاني من يونيو المقبل، بعد إكمال الأوراق الرسمية، مشيرا إلى أن المحكمة أفرجت أيضا عن اثنين من مرافقي الخفاجي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وألقت قوة من الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد القبض على الخفاجي في السابع من فبراير الماضي، وأعلن "الحشد" إغلاق مقر فصيله في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد بين أربعة "مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد".

وجاء الاعتقال بعد ساعات من نشر مقطع فيديو من مقابلة تلفزيونية شن فيها الخفاجي هجوما حادا على إيران، حملها فيه المسؤولية عن اغتيال الكاتب العراقي علاء مشذوب في مدينة كربلاء، كما رفض "التواجد الأجنبي والتدخلات الإيرانية في العراق".