قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المهندس يحيى حسين عبدالهادي 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة له بمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد.

عقدت جلسة تجديد الحبس اليوم الأحد بمقر نيابة أمن الدولة العليا وصدر قرار التجديد في نهايتها بحضور دفاع "عبدالهادي".

يذكر أن "عبدالهادي" قيد الحبس الإحتياطي منذ نهاية يناير الماضي بعد أن ألقي القبض عليه وعرض على نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه ونسبت له الإتهامات المتعلقة بمشاركة جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون في تنفيذ أهدافها ونشر أخبار كاذبة، وقررت حبسه ثم تجديد حبسه عدة مرات آخرها اليوم.