أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن أسماء الشباب الفائز بمسابقة "مفتاح مشروعك" والذي يتضمن تمويل أفضل 81 مشروعًا من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي 3 مشروعات فائزة من كل محافظة، ليحصل كل فائز على 100 ألف جنيه بإجمالي 8 ملايين جنيها مقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعقد وزير الشباب والرياضة جلسة حوارية مغلقة مع الشباب للتعرف على أفكار مشاريعهم وللوقوف على نقاط القوة والضعف التي واجهوها أثناء فترة التدريب، كما شجعهم على الاستمرار وأن تكون هذه الفرصة بمثابة انطلاقة نحو مستقبل مشرق بالإنجازات.

وقالت الوزارة في بيان أمس، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة مهمة لدعم الشباب وتشجيعهم على خلق فرص عمل خاصة بهم وان تنفيذها داخل مراكز الشباب يعد انطلاقة كبيرة بحيث لا يقتصر دور مركز الشباب على تقديم الانشطة الرياضية والثقافية فحسب بل يعد ذلك بداية لتفعيل دور مراكز الشباب المجتمعي والذي يسهم في إيجاد فرص عمل للشباب.

وأضاف البيان أن الوزارة حثت وكلاء وزارة الشباب والرياضة المعنيين ومديري المديريات في المحافظات بضرورة التنسيق مع الشباب الفائز لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع داخل مراكز الشباب المناسبة ومساندتهم في حالة وجود أي عائق قد يطرأ اثناء مرحلة التنفيذ، كما أكد صبحي للشباب أن تأسيس مشروعاتهم يحتاج للجهد والمثابرة وأن الحكم على نجاح التجربة هو باستمرارها وإيجاد جيل اخر من الشباب يحذوا حذوهم.

يأتي ذلك في إطار سعي الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة على الإهتمام بثقل المهارات التدريبية لدى الشباب ودعمهم بالاستشارات التي تؤهلهم لإدارة الأعمال والمشروعات، حيث قامت الوزارة بعقد سلسلة من الندوات التعريفية بمراكز الشباب خلال شهر نوفمبر 2018لتعريف الشباب بتفاصيل المسابقة والتي تهدف الى دعم رواد الأعمال ﻹقامة المشروعات في مجالات (صناعي، خدمي، تجاري، إنتاجي) تنفذ داخل مراكز الشباب تلى ذلك تقديم دورات تدريبية للمشوره وإستشارات الأعمال وتقديم فكرة المشروع ثم تم تنفيذ معسكر تدريبي على كيفية اعداد خطة عمل ومن ثم تم تحكيم المشروعات المقدمة لإختيار أفضل 3 أفكار على مستوى المحافظة.

وأكدت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يضمن تدريب الشباب على مستوى عالي يضمن نجاح مشروعاتهم وأنه فور إعلان النتيجة يتم تنفيذ الإجراءات التنفيذية بما يضمن تحديد الاماكن اللائقة داخل مراكز الشباب وإزالة أية مشكلات قد تواجههم وتؤكد ان الجهاز يتعاون مع الشباب بكل محافظة لتقديم العون والمساعدة ليستشعر الشباب أن كل مؤسسات الدولة ورائهم.