السيسي يبعث بعدد من برقيات التهنئة لبعض الدول احتفالا بيوم استقلالها

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى سالوميه زورابيشفيلي رئيسة دولة جورجيا للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال.

كما أوفد عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جورجيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

وبعث الرئيس السيسي أيضا ببرقية تهنئة إلى الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، كما أوفد أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة دولة إريتريا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال، وأوفد أحمد محمد إيهاب الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.