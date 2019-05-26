تعلن شركة P&G عن تدريب مدفوع الأجر في مجال المبيعات بأوكرانيا 2019، على أن يستمر التقديم على مدار العام، وتمتد فترة التدريب من 3 إلى 6 شهور.

شروط التقديم

- القدرة على الانتقال إلى دنيبرو و/ أو أوديسا.

- طالب حديث التخرج.

- إتقان اللغة الإنجليزية.

- رخصة قيادة سارية أو ترغب في الحصول عليها لكي تُعيَّن في منصب إداري في المستقبل.

- قائد ومفكر تحليلي ولديك القدرة على حل المشكلات والتواصل.

- تحدد الأولويات، وتفي بالالتزامات، وتعمل بفعالية مع مجموعات متنوعة من الأشخاص، ومبدع، ومبتكر ومبادر.

التدريب مدفوع الأجر ويغطي مرتب شهري بقيمة 20000 هريفنيا أوكرانية، وتوفير وجبة الغداء، مع إمكانية العمل من المنزل أو تقليل أو تعديل ساعات العمل بشكل فردي لكي تتوافق مع الدراسة.

ويمكنك التقديم من هنـــــا، وتحميل السيرة الذاتية وكافة الأوراق المطلوبة، وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول التدريب من هنــــــا.