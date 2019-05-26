حصلت "الوطن" على نص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الخاص، ببرنامج شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة "القاهرة والناس".

ونص القرار على وقف بث البرنامج لمدة شهر، وفيما يلي صورة منه:

كان مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كشف لـ"الوطن" في وقت سابق أن المجلس سيناقش توصيتين بخصوص العقوبة المنتظر توقيعها على برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس بسبب الإساءة للأفارقة في حلقة ماجد المصري، موضحا أن العقوبة الأولى وقف بث البرنامج حتى نهاية شهر رمضان، أو توقيع غرامة على القناة.

وقد تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العديد من الشكاوى ضد البرنامج، خاصة حلقة الفنان ماجد المصري التي حملت اساءات للأفارقة.

وقد حققت لجنتا الرصد والشكاوى في هذه المخالفات و أصدر المجلس قراره بخصوص المخالفات المنسوبة اليوم الأحد.

وقررت نقابة الإعلاميين وقف بسمه وهبة، التي قدمت استقالتها من العمل بالقناة.