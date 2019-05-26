أزمة جديدة في "شيخ الحارة" بعد استقالة بسمة وهبة

كشفت مصادر عن أزمة جديدة في برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة "القاهرة والناس"؛ عقب استقالة الإعلامية بسمة وهبة.

وقالت المصادر لـ "الوطن" إن "بسمة" كانت تستعد للعودة من الخارج خلال الساعات المقبلة، لاستكمال تصوير باقي حلقات البرنامج، حيث جرى تصوير 26 حلقة حتى الآن، ويتبقى أربع حلقات فقط، ولم يتضح الأمر بعد، بشأن مصير الحلقات المقبلة.

ونشب خلاف كبير بين فضائية "القاهرة والناس" والإعلامية بسمة وهبة، قدمت على إثره "وهبة" استقالتها من القناة، بسبب حلقتها مع ياسمين الخطيب، وذكر الأخيرة أسماء عدة شخصيات عامة.

كما أعلنت نقابة الإعلاميين، وقف بسمة وهبة، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، وخالفت ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.