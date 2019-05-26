لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 8 آخرون، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالقرب من مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور قسم شرطة غرب النوبارية، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي السريع، عند الكيلو 84 اتجاه الإسكندرية.

انتقل الرائد محمود يونس رئيس المباحث، وبالفحص تبين وفاة "حسين.س.أ" 18 عاما، من أبو المطامير، و"كريم.ج" 18 عاما، مقيم بابو المطامير، وإصابة "سعيد.ع.م" 19 عامًا، و"محمود.أ.ع" 19 عاما، و"حمدى.ع.ح" 25 عاما،و"السيد.ع.م.أ" 19 عاما، و"حامد.س.ح" 24 عاما، و"عمر.م.ع" 23 عاما، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى النوبارية العام، والمصابين لمستشفى وادي النطرون المركزى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.