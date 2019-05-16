أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم، إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي عند الكيلو 135 بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بوقوع حادث انقلاب ومصابين، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة تمناية عند الكيلو 135 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي "اتجاه الإسكندرية".

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم بوادي النطرون، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.