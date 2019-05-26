محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنتاج المورينجا بقرية ناصر

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، مشروع زراعة وإنتاج المورينجا والمقام على مساحة 4 فدان بقرية ناصر بمركز الخارجة.

وقال المحافظ، إن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير الاستراتيجية الزراعية للمحافظة بإدخال زراعات جديدة وذات عائد إقتصادي مرتفع، كما أشار إلى أن هذا المشروع يُعد مرحلة أولي تمهيدا للتوسع في زراعة مساحات أكبر من المورينجا، وذلك بالتزامن مع تزايد الطلب العالمي عليها من قبل العديد من الجهات والشركات.

وأشار المحافظ إلي أن نجاح المشروع سيسهم في توفير عائد مادي مرتفع للوحدات المحلية للمساهمة في استكمال المشروعات الخدمية بها، فضلا عن توفيرها كشتلات للراغبين في زراعتها من المستثمرين وأبناء المحافظة داخل مزارع النخيل.