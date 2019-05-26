وقع الفنان أحمد فتحي، ضحية حلقة، اليوم الأحد، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقدم الفنان رامز جلال فتحي بمقدمة نارية: "ضيفنا واحد من الفيران اللي بحبهم علشان استمتع بنجاح تجربتي، أيقونة الجبن، شعاره في الحياة الجري نص الجدعنة، ومحضرينله مقلب غير عادي، شامم نفسه على أصحابه وأهل حتته، وجايبينه علشان نعرفه غلطته".

وأضاف رامز جلال: "ضيفنا ثقيل الوزن، خفيف الظل، اللي مهما بنشوفه مش بنمل، أحمد فتحي".

وتابع أحمد فتحي: "هدفه الإضحاك مهما كان كله بتنجان، لا يفرق معاه قصة ولا مضمون".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب.