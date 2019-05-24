وقع وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، ضحية حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "رامز في الشلال" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وفور ظهور الغوريلا، حمل وليد سليمان حجرا كبيرا وأراد أن يلقيه على الغوريلا، وعلى الفور أضطر رامز جلال أن يكشف عن هويته حتى لا يصاب.

وفور اكتشافه المقلب، غضب وليد سلمان غضبا شديدا، وحاول رامز جلال تهدئته: "وأنا اللي فاكرك هادي، أخر حد افتكر أنه عصبي، أنا أهلاوي.. هتضرب أخوك يا وليد؟، طب وحياة سعد سمير".

وتدور فكرة "رامز في الشلال" حول إيهام الضحية بأنه من المقرر أن يصور إعلانا لصالح منتج من منتجات العصير، أو منتجات الشامبو أو الاشتراك في مسابقة رياضية، ليتعرض بعدها لمقلب