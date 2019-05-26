أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن السودان وقطر رفضا ترشحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، رغم أنه مارس العمل الدبلوماسي بكل أنواعه، على حد قوله.

وقال "الفقي"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان قد هاجم النظام السوداني برئاسة عمر البشير بشدة منذ 2010، وهدد البشير بتجميد عضوية السودان في الجامعة العربية إذا ما شغلت منصب بجامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن قطر أيضًا كانت متمسكة بعدم دعمه، بل قامت بترشيح شخص قطري أمامه، مضيفًا :" قطر لا تريدني لأسباب معروفة، كنت بهاجم النظام القطري وهذا ضايقهم كثيرا، هم يريدوا حد له علاقة بيهم، ووجدي مكنش مستحب".