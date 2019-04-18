مصطفى الفقي: الاستفتاء على تعديلات الدستور بمثابة تجديد الثقة للسيسي

أشاد المفكر السياسي مصطفى الفقي، بالتعديلات التي طرأت على دستور 2014، مؤكدًا أن مشاركة الشعب المصري بقوة في الاستفتاء على هذا الدستور ستكون بمثابة تجديد الثقة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على قناة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر.

وأضاف "الفقي" أن إجراء الاستفتاء على تلك التعديلات سيعطي دفعة قوية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواجهة الإرهاب بشكل أقوى، مؤكدًا أن الرئيس السيسي قدم إنجازات اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة، والمتبقي له تحقيق إنجازات سياسية على نفس المستوى.

وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، عصر أمس الأربعاء، لدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب، فضلًا عن إعلان تفاصيل الجدول الزمني لإجراء التصويت في الخارج والداخل، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ويأتي ذلك عقب تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية للهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء؛ مرفق به خطاب موافقة مجلس النواب بالأغلبية على التعديلات الدستورية، وذلك لإجراء الاستفتاء على تلك التعديلات وفقا لنص المادة 226 من الدستور.