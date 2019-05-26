حنان مطاوع: ماجد الكداوني ممثل صادق.. وأتمني التعاون معه سينمائياً

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالتعاون مع الفنان ماجد الكدواني في المسلسل الإذاعي "حكاوي دكتور نفساني"، الذي يبث علي إحدي الإذاعات في رمضان الحالي.

وقالت مطاوع، لـ "الوطن"، أنها تعشق الإذاعة وتشعر بالمتعة حيالها، كما تحب التعاون مع شركة "راديو وان" وكذلك طاقم الإخراج والكتابة، كما لم تخف سعادتها بالتعاون مع الموهوب ماجد الكدواني، بحسب وصفها، متابعة: " أتعاون معه إذاعياً للعام الثاني علي التوالي، وأتمني تكرار التجربة علي صعيد الدراما التليفزيونية أو السينمائية، لأنه ممثل صادق وحقيقي وواصل للناس بشكل كبير.

يذكر أن حنان تخوض سباق دراما رمضان الحالي بمسلسل "لمس أكتاف"، الذي نالت عن دورها فيه إشادات جماهيرية ونقدية، ويشارك في البطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، إيمان العاصي، كرم جابر، شريف دسوقي وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.