"الشيطان والجسد".. فيلم وثائقي يكشف جرائم حفيد حسن البنا الجنسية

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، فيلما وثائقيا فرنسيا يكشف جرائم الاغتصاب، التي ارتكبها السويسري طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، تحت عنوان "الشيطان في الجسد"، حيث ذكر الفيلم أن طارق رمضان متهم بارتكاب عدة جرائم اغتصاب.

وذكر الفيلم الوثائقي، أن رمضان متهم باغتصاب 4 نساء في فرنسا وسويسرا، وفي بداية الأمر أنكر طارق رمضان الاتهامات التي وجهت إليه، ثم غير أقوله فجأة واعترف بإقامة علاقات جنسية مع تلك السيدات لكنه ادعى أنها كانت بالتراضي.

وسُجن رمضان احتياطيًا لمدة 9 شهور، وتم الإفراج عنه بكفالة قدرها 300 ألف يورو، وسحب جواز سفره، وإثبات وجودة في مركز للشرطة مرة كل أسبوع.

وقالت إحدى ضحايا طارق مضان، أنه مثال للشخص المخادع والذي كان مثالا يُحتذى به في مجتمعه ولكنه كان يخفي وجهه الحقيقي.