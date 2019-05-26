تعلن شركة watch it أول وأكبر منصة ديجيتال مملوكة للدولة المصرية، أنها في إطار جهودها في حماية حقوق المبدعين والمنتجين والتراث الفني المصري ومستقبل صناعة الدراما والسينما، قد تصدت لمهمة إحياء وعرض المحتوى الإبداعي المصري وفق أحدث الطرق، وإيقاف مسلسل الإهدار والسطو والقرصنة التي تعرض لها هذا المحتوى العام لسنوات طويلة من خلال تطبيقات وبرامج وقنوات أجنبية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي أهدرت الحقوق وتحولت لساحة للقرصنة هددت الإبداع وهددت شركات الإنتاج في مختلف المجالات.

وأكدت شركة watch it أنها لاحظت خلال الأيام الماضية كثيرا من المغالطات والبيانات الخاطئة والاستهداف العمدي وسوء الفهم والتقدير ومحاولات تضخيم شائعات حول أهداف الشركة التي هي أصلا مملوكة للدولة المصرية وهدفها حماية حقوق التلفزيون المصري، والمنتجين والمبدعين المصريين وهو أمر إذ ترفضة الشركة جملة وتفصيلا تعلن ما يلي:

أولا – أن شركة watch it باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفني في أرشيف التلفزيون المصري، لن تسمح بمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أى من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون المصري.

ثانيا – تعلن الشركة أنها لن تتوقف عند حماية وعرض المحتوى الإبداعي بماسبيرو، بل سيكون لديها مفاجأت كبيرة في عمليات الإنتاج مستقبلا، تنافس بها عمالقة منصات الديجتال لعرض المحتوى الدرامي والسينمائي المصري في العالم.

ثالثا- الرؤية العامة للشركة والتي تتسق مع التوجهات العالمية لحماية صناعة الإبداع تؤكد أن مسار شركة watch it باعتبارها شركة مملوكة للدولة المصرية هو السبيل العلمي الآمن لحماية حقوق المبدعين والمنتجين.

رابعا – ترحب شركة watch it بتعاون المنتجين وصناع الدراما والسينما وسائر المبدعين لتحقيق عوائد عادلة تخدم صناعة الدراما والسينما كما توفر شروط إنتاج ملائمة لإثراء الصناعة الفنية في مصر.

خامسا – تعلن شركة watch it أن الخطط المستقبلية لمنصة العرض تتضمن إنتاجا كبيرا ومتنوعا يحفظ لمصر موقعها الثابت وسبقها في صناعة السينما والتلفزيون والإنتاج الفني عموما بما يحمى القوى الناعمة المصرية الآن وفي المستقبل.