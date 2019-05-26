أعلنت مارين لوبن، زعيمة اليمين الفرنسي، فوزها على حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الانتخابات الأوروبية، وذلك حسبما افادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأشارت النتائج الأولية إلى تقدم اليمين المتطرف في فرنسا والمجر، في الانتخابات الأوروبية، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية".

وقد أجريت الانتخابات من قبل في سبع دول وتمت اليوم الأحد في 21 دولة، فيما يمثل أكبر ممارسة للديمقراطية على مستوى العالم بعد الهند. ويتصدر استطلاعات الرأي أصحاب التيار الشعبوي اليميني في اثنتين من الدول الأربع الكبرى الأعضاء في الاتحاد، وهما إيطاليا وبريطانيا التي يفترض أن تنفصل عن الاتحاد، ومن المحتمل أن يحقق هذا التيار الفوز في دولة ثالثة هي فرنسا ليهز بذلك حملة الدعاية المؤيدة للاتحاد التي تصدرها الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون.

غير أن استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في بعض الدول التي أجريت الانتخابات فيها أتاحت للأحزاب المؤيدة للاتحاد قدرا من الارتياح. إذ يبدو أن حزب العمل الهولندي، الذي كان من المستبعد فوزه، سيحتل المركز الأول بفضل عوامل منها مشاركة مرشح الاشتراكيين الرئيسي في الاتحاد الأوروبي فرانز تيمرمانز النائب الحالي للرئيس التنفيذي للاتحاد.