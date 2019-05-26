قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إنه يوم تولى الرئيس المعزول محمد مرسي حكم مصر، طلب منه إعلامي شهير جدًا، رأيه في وصول أول رئيس أخواني إلى كرسي الحكم في مصر، موضحًا أنه أبلغ الإعلامي أنه خايف فقط من محظورين اثنين.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان يخشى من تسريب معلومات الأمن القومي المصري ذات الطابع السري المتصلة بالجماعات الإسلامية في العالم بشكل عام وفي المنطقة العربية بشكل خاص إلى ما لا يجب أن تصل إليه.

وأشار إلى أنه كان يخشى من عدم اعتراف واحترام جماعة الإخوان لكيان الدولة المصرية، وهذا ما حدث بالفعل.