أعلن الجيش العراقي، عن انفجار سيارة مفخخة، اليوم، أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح في قرية شمال غرب البلاد، قرب الحدود السورية.

وقال الجيش، في بيان عسكري اليوم، إن السيارة كانت متوقفة قرب سوق بقرية عوينات في محافظة نينوى، موضحا أن المنطقة تقبع تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا.

وأوضح البيان أنه على الرغم من هزيمته في العراق في 2017، ترتبط عدة هجمات في البلاد بالخلايا النائمة للتنظيم في هجمات في مختلف أنحاء البلاد، فيما أدت الهجمات المرتبطة بخلايا "داعش" النائمة في العراق إلى مقتل وجرح العشرات، خلال السنتين الماضيتين، بحسب "سكاي نيوز".