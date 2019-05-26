قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إن عهد البث التلفزيوني المنتظم عبر شاشة التلفزيون انتهى عالميا.

وأضاف هيكل لـ"الوطن"، أن أغلبية المشاهدين على مدار الفترات الماضية، حرصوا على متابعة برامج ومسلسلات رمضان عبر منصات إعلامية مختلفة، قائلا: "كل واحد حابب يتفرج على حاجه بيشوفها، وفقا للوقت المتاح له".

وأشار إلى أن توقيع اتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام ومنصة Watch iT لتحميل المحتوى الرقمي للمكتبة الرقمية للتلفزيون المصري، بعد توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، يأتي في إطار الحفاظ على المحتوى المصري سواء ما تم إنتاجه سابقا أو حاليا من التلفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، مؤكدا أن الحكم على هذة التجربة قد يستغرق 6 أشهر لتقييمها.

كانت إدارة منصة Watch iT قد أعلن دورها كمنصة وطنية تحمي التراث القومي المتمثل في الحقوق الرقمية، التي طالما تم انتهاكها علي مواقع إعلانية لا تعود بالنفع على أصحاب الحقوق مثل التلفزيون المصري.