أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع اليوم حيث تم تفجير سيارة مفخخة غرب مدينة الموصل العراقية، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وقدّمت مصر، في بيانها، بالغ التعازي لأُسر الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين، معربة عن تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب العراق الشقيق.

وجدّد البيان تأكيد موقف مصر الثابت اتصالاً بضرورة مواجهة كافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، والعمل على تجفيف مصادر تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والتصدي لتوفير الملاذ الآمن لعناصرها.