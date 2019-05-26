أعلنت نقابة الإعلاميين، تحرير محضر بقسم شرطة 6 أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس" الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج " شيخ الحارة " على شاشة القناة، لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة.

وأوضحت النقابة، في المحضر، أن قرارها صدر طبقا لنص المادتين "2، و19" من القانون 93 لسنة 2016، الذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد بسمة وهبة، وإدارة قناة "القاهرة والناس"، تطبيقاً لنص المادة "88"، والتي تقضى بعقوبة الحبس والغرامة على كل من مارس نشاطا إعلاميا دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، والمادة "89" والتي تتضمن عقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية، إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة، أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامي.