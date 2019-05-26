شهدت الحلقة 21 من مسلسل "بركة"، الذي يعرض عبر قناة "cbc" طوال شهر رمضان، تطورات سريعة بين "بركة" الذي يجسده الفنان عمرو سعد والعصابة.

وبدأ "بركة" في التخطيط لتسليم النائب العام نسخة من "الفيديوهات" الكاشفة لمخططات العصابة، للبدء في إتخاذ إجراءات فعلية للضبط عليهم أثناء تنفيذهم العملية المقبلة.

جاءت تلك الفكرة لـ"بركة"، عقب لقائه بأستاذه الجامعي المشرف على مشروع تخرجه، والمتآمر مع العصابة، ما جعله يشعر بالخطر على "الفيديوهات" التي بحوزته.

العمل الدرامي بطولة عمرو سعد، مع مشاركة كل من كمال أبورية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبدالله، المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

تدور أحداث المسلسل في سياق درامي، إذ يُجسد عمرو سعد شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة، إلا أنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشكلات كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.