قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ارتفاع عدد كرات الدم البيضاء في الجسم مؤشر غير جيد.

وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن ارتفاع كرات الدم البيضاء في الجسم يشكل خطورة، خاصة التي تتجاوز الـ15 ألفا، متابعا: "الارتفاع المبالغ فيه لكرات الدم البيضاء يعني إصابة الجسم بسرطان الدم، وهناك نوع مزمن من السرطانات يصل فيه عدد الكرات إلى 200 ألف".

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن انخفاض كرات الدم البيضاء عن 500 يسبب مشكلة للجهاز المناعي، متابعا: "كثرة استخدام الأدوية دون إشراف طبي قد يتسبب في قلة عدد كرات الدم البيضاء.. الناس تتعامل مع الأدوية كأنها بسطرمة، ويا رب أعيش لحد ما أشوف في مصر صرف الدواء بروشتة فقط".

وأشار موافي أن أهل المريض لا يجب أن يقلقوا من زيادة سرعة الترسيب في الدم، لأنها قد تكون مرتبطة بأمراض أخرى.

وأضاف: "سرعة الترسيب تتسبب في إزعاج أهل المريض للطبيب لعدم إدراكهم لطبيعة المرض"، متابعا: "جميع الأمراض تضخ بروتينات في الدم وترفع من سرعة الترسيب، وخاصة أمراض الدرن والحمى الروماتيزمية والأورام".