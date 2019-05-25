تستضيف الإعلامية ريهام السهلي، مساء السبت، الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، ورائد الطب الباطني في مصر، في برنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز" للحديث عن أهم المحطات في حياته العائلية والمهنية، وما حكايته مع "جبر الخواطر" وإلى أى مدى استفاد من تطبيق هذه العبادة في حياته.

ويكشف موافي الكثير من الأسرار عن مشواره الأكاديمي والمهني، وقصة تخصصه في طب الحالات الحرجة تحديداً، إلى جانب رؤيته لتطوير أداء كليات الطب المصريّة لتخريج أطباء على المستوى المطلوب في كل التخصصات مع ضرورة أن يدرك الطبيب في مختلف المستشفيات سواء كانت عامة أو خاصة أن هذه المهنة تحكمها إعتبارات إنسانية قبل الرغبة فى المكاسب المادية.

ويدور اللقاء حول نتائج المبادرات الرئاسية في منظومة الصحة محلياً، وخصوصاً مبادرة 100 مليون صحة، وإلى أى مدى ساهمت في إعداد قاعدة بيانات دقيقة عن فيروس سي والضغط والسكر والسمنة بين المصريين، إلى جانب مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات العاجلة والحرجة التي نجحت في إجراء عشرات الآلاف من العمليات الجراحية في زمن قياسي.

برنامج "المواجهة" يذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 11 مساءً.