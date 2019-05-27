نجحت أجهزة الأمن بقنا في تحرير تاجر اختطفه عامل بدشنا لخلافهما على مبلغ 35 ألف جنيه، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بورود بلاغ بقيام مجهول باستيقاف محمد حماده محمد، تاجر بمنطقة العزازية بدشنا، واعتدى عليه بالضرب ثم أطلق النار على قدمه وأجبره على استقلال موتوسيكل لمكان مجهول.

وتبين أن مرتكب الحادث يدعى عبدالعزيز جمال عرفات 40 عاما، عامل بقرية المرجية بدشنا، حيث أقرض المجنى عليه مبلغ 35 ألف جنيه منذ فترة ورفض سدادها فقام المتهم بالتربص للمجني عليه واستيقافه على جانب الطريق الزراعي واعتدى عليه بالضرب وأجبره تحت تهديد السلاح على استقلال الموتوسيكل لمكان مجهول وتم ضبطه وتحرير المختطف.