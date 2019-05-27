دار بسمة للإيواء تنقذ عجوزا يتسول بالزقازيق وتعيده إلى أهله

حكى المهندس محمود درج رئيس مجلس إدارة دار بسمة للإيواء، تفاصيل إنقاذ الدار، لمسن متسول بمدينة الزقازيق.

وقال "درج" إن المسؤولين بالدار تلقوا عدة استغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمسن يعاني من بعض الآلام ويجلس للتسول أمام جامعة الزقازيق.

وأضاف أن فريق الإنقاذ التابع للدار، انتقل إلى المسن ونقلوه لمبنى الدار، وتبين أنه يحمل بطاقة شخصية ويبلغ من العمر نحو 70 عامًا، ومن مدينة ميت غمر، ويأتي للزقازيق بشكل شبه يومي للتسول.

وأشار "جزر" إلى أن مسؤولي الدار قدموا الرعاية اللازمة للمسن وأجروا الفحوصات الطبية اللازمة له، وأعلنت الدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن المسن موجود بها لحين الوصول إلى أسرته.

وقال "درج" إن أسرة المسن وأبناءه وصلوا بالفعل للدار، وطالبوا باستلامه، وقدموا ما يثبت قرابتهم له، وقام مسؤولو الدار بتسليم المسن لهم بعدما حصلوا على التعهدات القانونية اللازمة ضمانًا لعدم عودته للشارع مرة أخرى.