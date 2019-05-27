محمد نور: "أغاني المهرجانات ممتعة.. ويسرا أجمل واحدة في العالم"

قال الفنان محمد نور، إنه كان سعيدا للغاية بمشاركته في فيلم "جيم أوفر" مع الفنانتين يسرا، ومي عزالدين "يسرا أجمل واحدة في العالم".

وأضاف "نور" خلال استضافته ببرنامج "سيرة الحبايب" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل والمذاع على فضائية "ten"، أن عائلته تهتم بالفن ما دفعه لدراسة الموسيقى والفن: "عيلتي فنية من زمان".

وأكد على حبه الشديد للفنان محمد منير، خصوصا أغنية "يونس" والتي كان يتمنى أن يغنيها بنفسه، مشيرًا إلى أن أغاني المهرجانات يمكن الاستمتاع بها بالمناسبات الاحتفالية، وتهدف لدفع الناس للرقص.