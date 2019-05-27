قالت الخارجية الفرنسية: "نعارض الحكم على 3 فرنسيين بالإعدام في العراق من حيث المبدأ"، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

وأكدت: "سفارتنا في العراق ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام ونحترم سيادة السلطات العراقية".

وكانت العراق أصدرت حكما بإعدام 3 فرنسيين في العراق بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، أمس.

وقال مسؤول قضائي عراقي، فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة في بغداد قضت بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين، أعضاء في تنظيم داعش.

وأفاد المسؤول بأن الثلاثة الذين حكم عليهم كانوا من بين 12 مواطناً فرنسياً سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في يناير.

ووفقا للمسؤول يمكن للمحكوم عليهم بالإعدام استئناف الحكم خلال شهر.