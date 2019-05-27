مؤسس "هواوي": الانتقام من "آبل" غير محتمل.. وبدائل للحفاظ على ريادتنا

قال مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي رن جنجفي، إنّ انتقام بكين من شركة آبل أمر غير محتمل، وأنّه سيعارض أي تحرك من هذا القبيل من الصين ضد الشركة الأمريكية.

وأوضح جنجفي في لهجة متحدية، لوكالة بلومبرج الإخبارية، في مواجهة العقوبات الأمريكية ضد شركته، إنّ هواوي ستجد بدائل للحفاظ على ريادتها في تصنيع الهواتف الذكية، وشبكات الجيل الخامس 5G.

وحين سُئل عن دعوات من البعض في الصين للانتقام من شركة آبل، قال رن إنّه سيحتج على أي خطوة من هذا القبيل، إنّ كانت بكين ستتخذها، مضيفا: "الانتقام الصيني ضد شركة آبل لن يَحدث أولًا. وثانيًا إنّ حدث ذلك، سأكون أول من يحتج".

وزاد جنجفي: "آبل هي الشركة الرائدة في العالم. لولا آبل، لما كان هناك إنترنت محمول، آبل هي معلمتي، إنّها متقدمة علينا، وكطالب، لماذا يجب أنّ أعارض معلمتي، لن أفعل ذلك أبدًا".

وحققت هواوي إيرادات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 26.8 مليار دولار، من بيع 59 مليون هاتف ذكي، إلا أنّ خطوة المقاطعة من الشركات الأمريكية ستظهر نتائجها السلبية خلال قوائم أعمالها بالربع الثاني من العام الحالي.