شعراوي: تنفيذ 60 ألف وصلة صرف لخدمة 600 ألف مواطن بـ225 مليون جنيه

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تستهدف خلال العام المالي الجديد (2019/2020) بداية من أول يوليو المقبل، تنفيذ 60 ألف وصلة صرف صحي منزلي لخدمة 600 ألف مواطن، بتكلفة 225 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لترسيخ العدالة الاجتماعية.

وأكد "شعراوي" فى تصريحات له أن تطوير القرى والنجوع خاصة الأكثر احتياجاً وتزويدها بالصرف الصحي من أهم الملفات التي تحظي باهتمام الدولة في الوقت الراهن، موضحاً أنه تم حتي الآن تنفيذ أكثر من 43 ألف وصلة صرف صحي في 75 قرية في 16 محافظة بتكلفة 154 مليون جنيه، واستفاد من هذه الخدمة حوالي 400 ألف نسمة.

وقال إنه يتم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمساندة وتمكين الأسر الفقيرة للاستفادة من مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بالقرى والمراكز، ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات، وعدم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأوضح الوزير أنه تم توصيل 8767 وصلة صرف صحي بمحافظة القليوبية، استفاد منها أكثر من 93 ألف نسمة، و6989 وصلة صرف صحي بالأقصر استفاد منها 63 ألف مواطن، و4778 وصلة صرف بقنا استفاد منها 32 ألف مواطن، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولي بالرعاية.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن تتولى تحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية من المشتركين بالتقسيط بمعرفتها، وبما لا يزيد عن 50 جنيه شهرياً لكل مشترك، ويتم وضع المبالغ المتحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزي، ويعتبر هذا المبلغ كصندوق دوار يتم استخدامه في تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولي بالرعاية في باقي القري الأكثر احتياجا.