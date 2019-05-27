وزير الداخلية يرد الجنسية لـ "15 مصريا" بعد إسقاطها

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على رد الجنسية المصرية مرة أخري لـ 15 مصريا كان قد إسقط عنهم الجنسية بعد تجنسهم بجنسيات أجنبية .

ونشرت الوقائع المصرية ، صباح اليوم ، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 642 لسنة 2019 ، وجاءت تفاصيله كالتالى: