شهدت لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بالإسكندرية، صباح اليوم الإثنين، هدوء تام بين الطلاب والمشرفين، في ظل سهولة نماذج امتحانات التابلت لمادة الفلسفة التي أداها 43 ألف طالب على مستوى المحافظة بنظام التابلت في 94 مدرسة بينما جرى الامتحان ورقيا في 15 مدرسة أخرى.

واشتكى طلاب نماذج الامتحانات الورقية من صعوبة امتحانهم بالمقارنة لما حدث لزملائهم أثناء تأدية الامتحان بنظام التابلت.

وقال حسن عبد الله طالب بمدرسة شهداء الأقصى الثانوية بنين وبنات بمنطقة أبيس 7، إنهم يشعرون بظلم يقع عليهم لامتحانهم جميع المواد حتى الآن بنظام ورقي ما يعيق تأهيلهم للنظام الجديد فيصبح لديهم مشكلة كبرى في إجراء امتحان التابلت العام المقبل، لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن نماذج الامتحانات الورقي شديدة الصعوبة، متابعا: "الطلاب زهقوا وتعبوا نفسيا وبقى شعارنا في المدرسة إننا رضينا بالغلب بس الغلب مش راضي بينا".

وأكد مصطفى العجمي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية تشهد استقرارا في أعداد المدارس التي تؤدي بنظام التابلت، حيث حافظت على أعلى معدل لها المقدر بـ94 مدرسة في ظل محاولة لزيادتها.