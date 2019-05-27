تتعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة بعد قليل، وقت صلاة الظهر في الساعة 12:18 بتوقيت مكة المكرمة.

وأوضح معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه عند هذه اللحظة سيختفى ظل الكعبة المشرفة ويكون اتجاه الشمس بالنسبة لأي نقطة على سطح الكرة الأرضية هو اتجاه القبلة تماماً.

يذكر أن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة تحدث مرتين سنوياً، الأولى يوم 27 مايو والثانية يوم 15 يوليو، وتُعدُّ حدثاً فلكياً شيقاً للمهتمين بهذه الأحداث وللهواة والدارسين لعلم للميكانيكا السماوية والفلك الأثري.