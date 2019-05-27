"تموين الفيوم": توريد 118254 طن قمح إلى 15 موقع استلام بالمحافظة

قال المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إن مواقع الاستلام الـ 15 من الهناجر والشون والصوامع على مستوى المحافظة، تسلمت 118254 طن و748 كيلو جرام من محصول القمح من المزارعين، حتى صباح اليوم.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اليوم، أن صوامع طامية التي تضم 12 خلية، تسلمت 29266 طن و751 كيلو من محصول القمح، وصوامع قصر الباسل التي تضم 12 خلية، تسلمت 30373 طن و236 كيلو من محصول القمح.

وأوضح أن السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة، خلال الموسم الحالي تقدر بنحو 209460 طن من محصول القمح.