عاجل| إصدار حكم بالإعدام لفرنسي رابع في العراق بتهمة الانتماء لداعش

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن إصدار حكم بالإعدام لفرنسي رابع في العراق، بتهمة الانتماء إلى داعش، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وكانت العراق أصدرت حكما بإعدام 3 فرنسيين في بغداد، بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، أمس.

وقال مسؤول قضائي عراقي، فضل عدم ذكر اسمه، إن محكمة في بغداد قضت بإعدام ثلاثة مواطنين فرنسيين، أعضاء في تنظيم داعش.

وأفاد المسؤول، أن الثلاثة الذين حكم عليهم كانوا من بين 12 مواطناً فرنسيًا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة إلى العراق في يناير.

ووفقًا للمسؤول يمكن للمحكوم عليهم بالإعدام استئناف الحكم خلال شهر.