لقي شاب تونسي، مصرعه، اليوم، خلال المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الليبي والمجموعات التابعة لحكومة الوفاق، عندما كان يقاتل في صفوف إحدى الميليشيات، وفق ما نقل موقع "بوابة أفريقيا" الليبي.

وقالت مصادر أمنية إن التونسي رامي البكاري، وكنيته "شوية"، والذي يتحدر من مدينة سيدي بوزيد، قُتل على يد قوات الجيش الليبي خلال مواجهات جنوب طرابلس.

وأشارت المصادر إلى أن البكاري كان مطلوبا للأجهزة الأمنية في مدينة صبراتة منذ العام 2017، بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، وأنه فرّ منذ ذلك الوقت إلى مدينة الزاوية واختفى أثره، ليظهر مجددا اليوم في طرابلس.