الأخبار المتعلقة

تواصل الجهات المسوقة للقمح المحلي، وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

وكشف تقرير صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوريد القمح المحلي، عن ارتفاع نسب معدلات توريد القمح إلى ما يقرب من 2 مليون و720 ألف طن قمح، كما أنه سيتم استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الأسفلتية المطابقة لشروط التخزين.

يذكر أن الكميات الموردة من القمح، والتي تمت معاينتها من مديرية التموين المختصة، وإرسال نماذج المعاينة معتمدة من مدير المديرية، وموضحًا بها مدى صلاحيتها لتخزين القمح المحلي مع عدم تخزين أي أقماح محلية في الشون الترابية، على أن تدرج كمراكز للتجميع، والتأكد من خلو الصوامع أو الهناجر أو الشون من أي أقماح قديمة.