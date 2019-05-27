قال الدكتور محمود العلايلي رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه أرسل للجنة شؤون الأحزاب، طلبًا باتخاذ موقف بشأن حزب المصريين الأحرار، وإعادة تشكيل مؤسساته، في ظل الحكم النهائي والبات الصادر من محكمة استئناف القاهرة، ببطلان انتخابات رئاسة الحزب الأخيرة التي أجريت 2015 الماضي، وجاءت بالدكتور عصام خليل رئيسا للحزب؛ ما يعني بطلان رئاسة "خليل" لـ"المصريين الأحرار".

وأضاف "العلايلي"، لـ"الوطن"، أنَّهم في انتظار تحرك لجنة شؤون الأحزاب لحسم الأمر، حتى يتمكنوا من الاستعداد لعدد من الاستحقاقات الانتخابية الفترة المقبلة، والتي منها انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ، فضلًا عن انتخابات مجلس النواب القادمة، مشيرًا إلى أنهم في انتظار كذلك حسم التشريعات الخاصة بهذه الاستحقاقات، حتى يمكن تحديد نسبة مشاركتهم بها.