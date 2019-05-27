حصلت منصة "Netflix" على حقوق عرض فيلمي "Atlantics" للمخرجة ماتي ديوب، الذي حصل على الجائزة الكبرى في الدورة لـ 72 من مهرجان كان السينمائي، السبت الماضي، بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة "I Lost My Body" الذى حصل على جائزة أفضل فيلم في أسبوع النقاد الدولي، في نفس المهرجان.

تتمتع "Netflix" بحقوق عرض الأفلام 36 شهرا بعد الطرح السينمائي في فرنسا وبنلوكس وسويسرا لفيلم "Atlantics" وفي فرنسا لـ "I Lost My Body".

يذكر أن الجائزة الكبرى فى مهرجان "كان" ذهبت للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتى ديوب عن فيلمها الروائى الطويل الأول "Atlantics"، لتكون أول مخرجة من أصول أفريقية تحصل على الجائزة، ويتناول الفيلم أزمة اللاجئين في أوروبا من خلال عيون امرأة مهجورة من قبل الرجل الذي تحبه، عندما يقرر الهجرة بطريقة غير قانونية بحثا عن مستقبل أفضل، وهو الفيلم الذى وصفته الممثلة الأمريكية إيل فانينج، عضو لجنة تحكيم المهرجان بـ"الحكاية جميلة"، متابعة: "بالرغم من أن الفيلم يتعامل مع تلك القضايا إلا أنه شخصى وثمين ملئ بالمشاعر".