جمعية الأورمان تكرم عددا من القيادات السابقة والحالية بجامعة أسيوط

جمعية الأورمان تكرم عدداً من القيادات السابقة والحالية لجامعة أسيوط

كرمت جمعية الأورمان بحضور المهندس عادل زغلول أمين عام صندوق الجمعية، عددا من القيادات السابقة والحالية لجامعة أسيوط ممن أسهموا في إنشاء وتجهيز وتشغيل مستشفى الأورمان الجامعي للقلب بأسيوط.

شملت قائمة المكرمين الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية السابق، والدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب الأسبق.

كما شملت القائمة، الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة والمدير التنفيذي لمشروع إنشاء المستشفى الأورمان الجامعي للقلب، والأستاذ علاء محمد بدري المسؤول الإداري بالمستشفى.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن مركز القلب الجامعي بأسيوط يعد ثمرة للتعاون المتميز بين جامعة أسيوط وجمعية الأورمان والذي انعكس أثره في تشييد ذلك الصرح العملاق والذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية بتكلفة تتجاوز 300 مليون جنيه وطاقة سريرية تبلغ 260 سرير.

وأضاف أن مستشفى الأورمان الجامعي للقلب بأسيوط تقدم خدمة صحية متميزة وفائقة الجودة لمرضى القلب من مختلف محافظات الصعيد وذلك وفق أحدث النظم التشخيصية والعلاجية العالمية، بما تضمه من كوادر طبية رائدة في هذا التخصص الدقيق.

وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط، أن متوسط المترددين على مستشفى الأورمان بأسيوط يبلغ نحو 23 ألف مريض سنويا من مرضى القلب والتي تجري أشد العمليات الجراحية دقةً وتعقيدا، كاشفا أن المستشفى تحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية في عمل حالات القسطرة الأولية لمرض الجلطات القلبية الحادة المسماة بدعامة الحياة وفق إحصائيات المجالس الطبية المتخصصة لعام 2018.