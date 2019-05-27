أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في رفع إيقاف سفر سائق مصر ببلاغ "كيدي" من كفيله مدعيا أنه قام بأخذ نقود وأوراق من سيارته الخاصة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بحل مشكلة المواطن المصري "أ. ك. ع"، والذي يعمل سائق خاص لدي كفيله الذي قام بتحرير محضر ضده، مدعيا أنه قام بأخذ نقود وأوراق من سيارته الخاصة.

وبالتواصل مع المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أفاد أنه قام على الفور باستدعاء صاحب العمل للمكتب للتعرف على حقيقة الاتهام، حيث ذكر المواطن أمامه بأنه لم يأخذ أية أشياء وأن الادعاء كيدي بعد رفع السائق دعوي بمكتب العمل للمطالبة برواتبه المتأخرة.

وبعد عدة جلسات بالهيئة العمالية وتأكدها من صدق كلام السائق تم التصالح بين المواطن وصاحب العمل، وتنازل كلا الطرفين عن أي دعوى قضائية لدي جهة حكومية سواء مالية أو جنائية.

وتوجه السائق بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي على رفع الإيقاف والاستجابة لحل شكواه بمساندته في رفع البلاغ الكيدي، فضلا عن توفير فرصة عمل مناسبة لدي كفيل آخر.