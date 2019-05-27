نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، دورة تدريبية لتمكين الرائدات الريفيات والمتطوعات، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي ينظمها المجلس بهدف توسيع نطاق دائرة الخدمات المقدمة للمرأة بالقرى والمراكز ومنها مساعدة المرأة المعيلة والمشاركة في إيجاد فرص عمل لها، وتثقيف الأسرة ومحو الأمية.

حضر التدريب ممثلي الأمانة العامة وعدد من أعضاء الفرع والرائدات الريفيات من مختلف مراكز المحافظة.

قالت دكتورة رشا المهدي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إن فعاليات اليوم الأول تضمنت تقديم شرح حول مفاهيم القيادة ومهارات التواصل الفعال لتمكين الرائدات في كيفية التواصل مع الجمهور وتعزيز دورهن في توصيل الرسالة بشكل جيد.