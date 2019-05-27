عقدت لجنة تسيير المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، مساء أمس، اجتماعها السابع عشر برئاسة د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور السفير ماساكى نوكى السفير الياباني بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

جاء ذلك، في إطار تفعيل المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسفير الياباني الذي يحضر اجتماع اللجنة للمرة الأولى بعد توليه مهام منصبه، مشيرًا إلى زيارته لليابان أكتوبر الماضي، والتي شملت زيارة عدد من الجامعات، منها جامعة هيروشيما، فضلًا عن إبرام اتفاقيات علمية وبحثية مع اليابان.

وأكد د. عبد الغفار عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر واليابان، خاصًة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيدًا بتجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E.Just، والتي تأتي امتدادًا لأواصر الصداقة بين مصر واليابان.

وشدد على أهمية العمل خلال هذه الفترة للانتهاء من تجهيز المرحلة الثانية للمبنى الجديد للجامعة ببرج العرب، والذى من المقرر افتتاحه عام 2020، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمتابعة آخر التطورات فى هذا المشروع.

وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية في البرامج المتعددة بالمبادرة المصرية اليابانية للتعليم، حيث تقدم 61 باحثًا للحصول على منح الدكتوراه في اليابان، وتم اختيار 25 منهم، كما تقدم 8 طلاب للدراسة لمدة عام باليابان، وتم اختيارهم جميعا.

وفيما يخص بعثات الإشراف المشترك، تقدم 39 باحثًا وتم اختيار 25 منهم، وتقدم عدد 59 أستاذًا للحصول على مهمات علمية لما بعد الدكتوراه، وتم قبول عدد 34 منهم، بالإضافة إلى برنامج التدريب لمدة شهر، حيث تقدم عدد 1641 وجار عملية الاختيار بينهم.

شارك في الاجتماع عن الجانب المصري كل من د.كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي، وعدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة، والاستثمار والتعاون الدولي.

وعن الجانب الياباني، تاكاهيتو ميسومي المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان، يوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا بمصر، دينا كرم مسئولة برامج مكتب الجايكا بمصر، توكوجي كوياما مسئول الاتصال بمجلس رجال الأعمال المصري الياباني، وممثلي التجارة الخارجية اليابانية بمصر.