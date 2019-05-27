جدد قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح في الشرقية، حبس المتهمين بقتل الشاب إسلام حامد، في القضية المتداولة إعلاميا باسم «شهيد لقمة العيش»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جاء الحكم، على خلفية إقدام جزارين اثنين بسحله وقتله أثناء تواجده داخل محل عمله في محل هواتف محمولة في منيا القمح، بعدما تناوبا الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم وتركاه ينزف، وسط حالة من الفزع والذهول سيطرت على أهالي المنطقة بالكامل، خاصة بعدما أرهب المتهمون الأهالي بالسلاح الأبيض والشوم ومارسوا أفعال البلطجة بشارع هندسة الر.

وواجهت نيابة منيا القمح، بإشراف محمد المراكبي، رئيس النيابة، المتهمين بأربعة اتهامات هي القتل العمد والبلطجة واستعراض القوة وحيازة وإحراز أسلحة لا يجوز ترخيصها.

كشفت تحريات رجال مباحث منيا القمح، أن المتهمين أحمد شريف خميس، وشهرته "مانجة" ويعمل جزار، وشقيقه "محمد" وشهرته "الجزار زكروتا"، تعديا بالضرب المبرح على المجني عليه إسلام حامد، 26 سنة، بواسطة الأسلحة البيضاء والشوم، نتيجة خلاف على إصلاح هاتف محمول.

وأضافت التحريات أن "زكروتا" استعان بشقيقه الأكبر "مانجة"، لتأديب إسلام بواسطة الشوم والسلاح الأبيض، ومنعا وصول الجيران والأهالي لنجدة المجني عليه لإسعافه، وتركاه ينزف غارقا في دمائه، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة.

بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور بعدما تلقى مركز شرطة منيا القمح إشارة من مستشفى منيا القمح العام تفيد وصول إسلام حامد، 26 سنة، فاقدًا للوعى في حالة حرجة، مصابًا بجروح نافذة بأماكن متفرقة من جسده وتهتك في عظام الجمجمة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لسوء حالته الصحية.

وأجرى المجني عليه عملية جراحية لوقف نزيف داخلي في المخ، في الوقت الذي نجحت فيه قوة من مباحث مركز منيا القمح قادها النقيب أحمد الشويخ، معاون مباحث المركز وأشرف عليها الرائد محمد فؤاد رئيس المباحث، في القبض على المتهمين، لتأمر النيابة العامة بعدها بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.